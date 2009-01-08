У Ялті показують «Світло Різдва»
11:31, 08 січня 2009Крым
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У програмі - кіно про добрі свята
В Ялті відкрився дитячий кінофестиваль «Світло Різдва».
Як повідомляє прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА, фестиваль організований спільними зусиллями Російської Православної Церкви та «Фондом Ролана Бикова».
У його програмі - ретроспектива кращих дитячих і юнацьких фільмів на тему новорічних і різдвяних свят, а також «конкурси творчого характеру»: малюнки, відео і аудіосюжети щодо тем фільмів, які побачили дітлахи.
Дитячий кінофестиваль триватиме до 11 січня в школі імені святої Великої Княжни Ольги Миколаївни при храмі св. Іоана Златоуста.
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