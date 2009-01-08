У Ялті показують «Світло Різдва»

В Ялті відкрився дитячий кінофестиваль «Світло Різдва».

Як повідомляє прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА, фестиваль організований спільними зусиллями Російської Православної Церкви та «Фондом Ролана Бикова».

У його програмі - ретроспектива кращих дитячих і юнацьких фільмів на тему новорічних і різдвяних свят, а також «конкурси творчого характеру»: малюнки, відео і аудіосюжети щодо тем фільмів, які побачили дітлахи.

Дитячий кінофестиваль триватиме до 11 січня в школі імені святої Великої Княжни Ольги Миколаївни при храмі св. Іоана Златоуста.