Інфляція у 2008 році перевищила 22%

Інфляція в Україні за 2008 рік становила 22,3%, в грудні - 2,1%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економіки України.

В цілому за підсумками 2008 року індекс споживчих цін склав 122,3%, в тому числі у грудні – 102,1%.

Нагадаємо, в 2007 році інфляція дорівнювала 16,6%, а вище зростання споживчих цін востаннє було зафіксоване в 2000 році – на 25,8%.