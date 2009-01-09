Нафтогаз гарантує населенню газ

НАК "Нафтогаз України" гарантує безперебійні поставки газу для забезпечення теплопостачання населення України протягом усього опалювального періоду. Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРІКОЛИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що такі гарантії НАК "Нафтогаз України" дає незалежно від того, який буде результат переговорів щодо поставок газу в Україну.

В.ТРІКОЛИЧ підкреслив, що в газових сховищах знаходяться достатні обсяги газу для забезпечення теплопостачання населення.

“Ми гарантуємо (поставки газу для потреб населення - УНІАН) на весь опалювальний період”, - підкреслив він