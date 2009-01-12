Аttention! Дорогу через Ай-Петрі закрили до кінця зими
15:17, 12 січня 2009Крым
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Тому що можливе сходження лавин
У Криму вирішено до кінця зими закрити для всіх видів транспорту ділянку дороги Бахчисарай–Ялта від водоспаду Учан-Су до села Соколине і в зворотному напрямі.
Про це повідомили в прес-службі кримського Управління ДАІ.
Рух закрито через можливе сходження лавин та «несприятливі дорожні умови».
Як повідомляв УНІАН, 8 січня на 51-у кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавини і перекрили рух. Здійснювалися роботи з розчищенню завалів.
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