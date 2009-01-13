Газ України вимагає від Криму погасити борги за блакитне паливо

«Газ України» звертається до керівників місцевих органів влади та підприємств ТКЕ з проханням терміново погасити заборгованість за газ, спожитий з початку опалювального сезону 2008-2009 років.

Як йдеться у повідомленні прес-служби компанії, загальна сума заборгованості теплопостачальних підприємств перед ДК «Газ України» за спожитий з 01.10.2008 року природний газ становить 1,955 млрд. грн. (рівень розрахунків – 39%).

Серед найбільших боржників – «Кримтеплокомуненерго» (57,4 млн. грн.).