Суд «помилував» організатора шахрайств із землею у Севастополі

Печерський районний суд Києва не підтримав клопотання слідства про арешт 46-річного організатора шахрайств із землею Міністерства оборони України в Севастополі.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба МВС України.

Організатору афер обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Головне слідче управління МВС України завершило досудове слідство у кримінальній справі щодо низки махінацій із земельними ділянками та майном, які належать МОУ. До кримінальної відповідальності за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному групою осіб, фіктивному підприємництві, підробці документів та зловживанні службовим становищем притягуються члени організованої злочинної групи, яка впродовж 2006-2008 років займалася незаконним відчуженням об‘єктів нерухомості Міноборони з наступною реалізацією комерційним структурам.

До складу ОЗУ входили посадові особи філії центрального спеціалізованого будівельного управління Міноборони «Укроборонбуд» та одного з місцевих приватних підприємств.