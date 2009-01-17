355-річчя Переяславської Ради святкували з портретом Медведєва

Близько 200 активістів Російської громади Криму, партії «Російський блок», Партії регіонів і козачих організацій провели сьогодні в Сімферополі, біля пам`ятника гетьманові Богдану Хмельницькому, урочистий збір з нагоди 355-ї річниці Переяславської Ради.

«Ми згадуємо, як 355 років тому видатні сини нашої Вітчизни - великий цар Олексій Михайлович (Романов) і гетьман російський Богдан Хмельницький ухвалили історичне рішення, що відновило нашу Вітчизну, яка була розірвана впродовж більш як чотирьохсот років», - заявив лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.

Він зазначив, що сьогодні російські люди теж переживають «смутні часи», їх «розірвали на частини по різних державах». «Але ми абсолютно впевнені в тому, що якщо раніше нам для возз`єднання Русі знадобилося більше чотирьохсот років, то сьогодні це відбудеться набагато раніше. Я впевнений, що всі, хто стоїть на цій площі, ще за свого життя святкуватимуть возз`єднання нашої єдиної і великої Вітчизни», - сказав С.ЦЕКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу тримали в руках державні прапори Росії і України, прапори своїх громадсько-політичних сил і великий портрет Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Урочистий збір почався з молебна, потім було інсценоване дійство: до учасників акції звернулися активісти, які виконували ролі гетьмана Б.Хмельницького і боярина Василя Бутурліна, під час акції звучав гімн російської імперії (1833-1917 рр.) «Боже, царя бережи!».

Учасники урочистого збору прийняли звернення до російського Президента із закликом зберігати «вірність заповітам наших предків, які відстояли єдність православної землі російської». «Ми закликаємо Вас, Дмитре Анатолійовичу, орієнтуватися на безсмертний державний подвиг, який здійснили цар московський Олексій Михайлович Романов і гетьман Богдан Хмельницький, затвердивши рішення Переяславської Ради про возз`єднання російських земель, яке визначило долю російського і українського народів як народів-братів, що представляють одну віру, одну культуру, одну державу», говориться у зверненні до Д.МЕДВЕДЄВА.

Звернення учасники збору пообіцяли передати до Генерального консульства Росії в Сімферополі.