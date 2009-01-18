У Криму проведуть облік мисливських тварин

У Криму користувачі мисливських угідь з 24 по 25 січня проведуть облік копитних тварин, а з 24 січня по 1 лютого – хутрових тварин і пернатих.

Як повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму, облік мисливських видів тварин проводиться відповідно до Законів України «Про охорону довкілля», «Про мисливське господарство і полювання» і «Про тваринний світ» з метою своєчасної підготовки лімітів здобичі.

Для контролю дотримання діючих методик і інструкцій в заході візьмуть участь державні інспектори з охорони довкілля і представники Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства. Крім цього, буде організовано мобільну групу держінспекторів для здійснення загального нагляду за проведенням обліку, виявленням і припиненням можливих порушень.