У Євпаторії під хлібовозом провалився асфальт
17:32, 18 січня 2009Крым
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Існувала ймовірність вибуху газу
У Євпаторії під час руху приватного хлібовозу ГАЗ-52 приблизно на глибину 1 метр провалився асфальт, розміром 2 на 8 метрів.
В результаті дорожньої пригоди автомобіль впав на правий бік, було пошкоджене газове устаткування – існувала ймовірність вибуху газу.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні. На місце пригоди виїжджала оперативна група МНС і МВС.
Автомобіль, що впав, підняли за допомогою підйомного крана.
Працівники комунальної служби проводять ремонтні роботи на пошкодженій ділянці дорогі.
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