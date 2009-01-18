Погода в Криму на 19-21 січня

19 січня на території Криму мокрий сніг з дощем, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.

У вівторок, 20 січня, вночі сніг, мокрий сніг, вдень - без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.

21 січня в Криму без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.