Погода в Криму на 19-21 січня
17:50, 18 січня 2009Крым
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Місцями туман, ожеледиця
19 січня на території Криму мокрий сніг з дощем, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця.
Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.
У вівторок, 20 січня, вночі сніг, мокрий сніг, вдень - без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.
21 січня в Криму без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.
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