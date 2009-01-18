У Тимошенко кажуть: не можна, щоб страждали власники старих жигулів

Уряд виступає за зниження ставок транспортного збору для власників старих автомобілів, що вступили в дію 10 січня цього року.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили в Секретаріаті Кабінету міністрів.

„Вже найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні зміни до законодавства”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

„Ми не допустимо, щоб страждали прості водії, власники старих „Жигулів” та „Волг”, яким тепер доведеться платити таку суму транспортного збору, що перевищує вартість автомобіля”, - підкреслив перший віце-прем’єр-міністр України.

Разом з тим, він додав, що уряд не буде ініціювати перегляд підвищених ставок транспортного збору для власників дорогих автомобілів з великим об’ємом двигуна.