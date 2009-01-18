Затримана у справі про вибух відмовляється від свідчень – ЗМІ

Одна із затриманих у справі про вибух в житловому будинку в Євпаторії, в результаті якого загинули 27 осіб, – начальник технічної дільниці євпаторійського комунального підприємства «Житловик-1» Галина ЧАБАН відмовляється від своїх свідчень.

Портал газети «Сегодня» в неділю з посиланням на адвоката Г.ЧАБАН Романа ФОМЕНКА повідомляє: його підзахисна в своїй заяві вказує, що її зізнавальні свідчення були одержані «під тиском слідчих органів» (заява Г.ЧАБАН була днями поширена в кримських ЗМІ – УНІАН).

Крім того, Г.ЧАБАН заявляє, що страждає цукровим діабетом і гіпертонією, але «перебуває в жахливих умовах і їй не надають медичну допомогу». «Заяву адвоката ЧАБАН правоохоронці Криму не коментують», – зазначає «Сегодня».

Як повідомляв УНІАН, вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався увечері 24 грудня. В результаті трагедії загинули 27 осіб. Вдалося врятувати 21 людину.

Одразу після вибуху прокуратура Криму порушила справу за ст. 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення і пошкодження чужого майна, яке спричинило важкі тілесні пошкодження і загибель людей. 28 грудня 2008 року прокуратурою Криму додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК України (службова халатність, яка спричинила важкі наслідки), об`єднану у виробництво з порушеною раніше справою.

У підвальному приміщенні зруйнованих під`їздів будинку розташовувалась слюсарна майстерня підприємства «Житловик-1», де зберігалися балони з газом та сумішшю «МАФ».

За підозрою в здійсненні злочину у порядку ст. 115 Карно-процесуального кодексу України були затримані директор комунального підприємства «Житловик-1», начальник технічної дільниці та газоелектрозварник. Зараз вони перебувають під вартою – 6 січня 2009 року (за даними прокуратури) суд обрав їм такий запобіжну міру терміном на два місяці.

Серед версій причини вибуху називають вибух балонів в підвалі п`ятиповерхівки, побутовий вибух у квартирі, стороннє втручання в газову систему, вибух інших речовин.

Прокурор Криму Владимир БОЙКО днями заявив, що поки відпрацьовуються всі версії. «Всі ті (версії), які були спочатку, всі ті ж і є. Ми жодну з них не відкинули», – сказав В.БОЙКО.