У Криму у вихідні даішники затримали 70 п`яних водіїв

У вихідні в Криму співробітники Державтоінспекції затримали 70 п`яних водіїв: у суботу – 33, у неділю – 37.

Як повідомляє сьогодні прес-служба ДАІ Криму, загалом, 17 січня співробітниками Кримської ДАІ було виявлено 640 порушень Правил дорожнього руху, 18 січня – 600 порушень ПДР.

У суботу на території АР Крим сталося 4 дорожньо-транспортних пригоди, в яких загинула одна людина і 5 отримали травми. У неділю в Криму, за даними ДАІ, не сталося жодної аварії.

З 17 листопада 2008 року – коли набрав чинності закон, що передбачає збільшення розмірів штрафів за правопорушення на дорогах, – по 18 січня 2009 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року сталося на 234 ДТП менше. Загинуло на 41 людину менше і на 275 менше постраждали.