У Криму пенсіонерку та її сина вбили заради електроінструментів

У Криму працівники міліції затримали трьох місцевих жителів, які заради електроінструментів вбили пенсіонерку та її сина.

Як повідомляє прес-служба МВС України, 17 січня троє кримчан (1985 – 1993 років народження, усі без постійного місця роботи, один раніше судимий) проникли до будинку 70-річної пенсіонерки з метою крадіжки.

Вони вбили ножем господарку та її 38-річного сина й викрали електроінструменти.