Тимошенко доручила розповсюдити в Криму книгу про голодомор

Уряд доручив регіональним державним адміністраціям забезпечити розповсюдження Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд доручив Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській обласним та Київській міській держадміністраціям передати Українському інститутові національної пам’яті по 1500 примірників виданих в областях та Києві томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору для забезпечення центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій повними комплектами книги.

Уряд також доручив Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вжити заходів до розповсюдження комплектів Національної книги пам’яті жертв Голодомору згідно з рознарядкою Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомляв УНІАН, уряд 27 лютого 2008 року схвалив концепцію п`ятирічної загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні й увічнення пам`яті його жертв. У рамках виконання програми, Книгу пам’яті планувалося видати до 75-ої річниці Голодомору.