70% українців не довіряють банкам

67,6% українців не довіряють банкам.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, 35,4% опитаних зовсім не довіряють банкам, 32,2% переважно не довіряють. Переважно довіряють банкам 16% українців, 1,1% опитаних повністю довіряють банкам.

15,3% не змогли відповісти на поставлене запитання.

Опитано 2012 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.