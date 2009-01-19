70% українців не довіряють банкам
13:09, 19 січня 2009Крым
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Дані опитування
67,6% українців не довіряють банкам.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.
Зокрема, 35,4% опитаних зовсім не довіряють банкам, 32,2% переважно не довіряють. Переважно довіряють банкам 16% українців, 1,1% опитаних повністю довіряють банкам.
15,3% не змогли відповісти на поставлене запитання.
Опитано 2012 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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