Постраждалі від вибуху в Євпаторії одержали ключі ще від 25 квартир

Постраждалі від вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Євпаторії сьогодні одержали ключі ще від 25 нових квартир.

Ключі від квартир вручали міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА, міністр праці та соцполітики Криму Раєт СЕТТАРОВ і мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО.

Спочатку євпаторійцям передбачалося вручити ключі від більшої кількості квартир, але з якихось причин деякі сім’ї сьогодні відсутні на заході.

Як повідомила телефоном кореспонденту УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА, постраждалим сьогодні, крім ключів, вручили свідоцтва про власність і техпаспорти від квартир. «Ці правовстановлюючі документи безкоштовно зробила міська влада. Їм (постраждалим) не треба бігати по інстанціях – вже все готове», - сказала О.ГАРМАШОВА. Вона також повідомила, що остання партія ключів від квартир буде видана постраждалим 27 січня. «Квартири вручають по мірі готовності. Їх (квартири) будівельники доробляють», - додала керівник прес-служби.

У прес-службі Міністерства праці та соцполітики України з посиланням на Л.ДЕНІСОВУ повідомили, що на сьогодні постраждалим «вже повністю виплачено всі грошові компенсації, вирішується питання оздоровлення сімей і, зокрема, дітей, постраждалих внаслідок надзвичайної події». Л.ДЕНІСОВА також повідомила, що дітей із постраждалих сімей, які навчаються на платній основі, переведуть на бюджетну форму навчання, а ті, хто вступатимуть до вищих навчальних закладів, навчатимуться за рахунок держави.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їздному будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався ввечері 24 грудня. Зруйновані 1, 2 під`їзди, постраждав 3-й під`їзд будинку. Внаслідок трагедії загинули 27 людей. Вдалося врятувати 21 людину.

Кабінет міністрів України визнав непридатним для подальшої експлуатації напівзруйнований вибухом будинок.