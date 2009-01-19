Чи відчули українці на собі наслідки кризи (опитування)

78,5% українців відчули на собі наслідки фінансово-економічної кризи.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, 32,7% опитаних на запитання “Чи відчули ви особисто на собі наслідки кризи?” відповіли “Так, і дуже серйозно”. 45,8% опитаних зазначили, що відчули наслідки кризи певною мірою. 16,5% сказали, що не відчули наслідки кризи і 5% не змогли відповісти на це запитання.

Опитано 2012 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.