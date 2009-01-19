Україна та Росії підписали газову угоду на 10 років

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони договір підписав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, від «Газпрому» - голова правління Олексій МІЛЛЕР.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки що не називали.

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Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН після церемонії підписання газових контрактів.

«В результаті напружених і тривалих переговорів досягнуті домовленості по всьому комплексу питань, пов`язаних з постачаннями природного газу в Україну і з транзитом російського природного газу до Європи», - сказав В.ПУТІН.

Зокрема, він зазначив, що сторони пішли назустріч один одному і зробили прийнятні поступки.

«Це стосується 20-процентної знижки в 2009 році на постачання газу в Україну і збереження пільгового тарифу прокачування в 2009 році при постачаннях нашого газу до Європи», - сказав В.ПУТІН.

Він висловив переконання, що такі домовленості є оптимальними і повністю відповідають інтересам як Росії, так і України.

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Росія і Україна переходять на ринкові ціни в постачаннях газу з 1 січня 2009 року, про це сьогодні заявив В.ПУТІН.

За його словами, це дасть змогу нормалізувати відносини в газовій сфері на довгострокову перспективу.

Окрім цього В.ПУТІН зазначив, що Україна - остання країна на пострадянському просторі, яка перейшла на ринкові ціни.