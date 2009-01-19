Середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на прес-конференції в уряді РФ після підписання газових угод.

“Ціна за формулою, яку користується Європейський Союз, встановлюється щокварталу, але Україна в 2009 році, враховуючи, що були сильні коливання цін на нафту, встановить середню ціну на рік для всіх споживачів України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ця ціна буде порахована як середня по року, і, враховуючи, що такою формулою Україна користується вперше, я хотіла б узяти хоча б дві доби для того, щоб точніше порахувати середню ціну на газ на 2009 рік для споживачів України природного газу», - підкреслила вона.

Прем`єр зазначила, що саме впродовж двох діб буде оголошена середньорічна ціна для споживачів України, яка діятиме з 1 січня 2009 року. Вона запевнила, що ця ціна набагато нижча, ніж передбачали українські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде ціна в межах 230-250 доларів, вона сказала, що десь в цьому районі.