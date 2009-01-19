Ющенко нагородив ліквідаторів наслідків вибуху в Євпаторії

Президент Віктор ЮЩЕНКО за мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому будинку в Євпаторії, відзначив державними нагородами України 15 рятувальників.

Про це йдеться в указі Президента, опублікованому сьогодні на його офіційному сайті.

Зокрема, семеро рятувальників отримали орден «За мужність» III ступеня, восьмеро – медаль «За врятоване життя».

Серед нагороджених - один генерал служби цивільного захисту, два полковники, один підполковник, два капітани та два прапорщики служби цивільного захисту. Глава держави також відзначив начальника державного підприємства «Мобільний рятувальний центр МНС України» та шістьох рятувальників центру.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався увечері 24 грудня 2008 року. Зруйновані перший і другий під`їзди будинку, постраждав третій. Внаслідок трагедії загинули 27 чоловік. Вдалося врятувати 21 людину.