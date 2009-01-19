250 млн грн на дотацію сфери ЖКГ треба Севастополю в 2009 році

Севастополю в 2009 році при нинішніх тарифах на послуги житлово-комунального господарства необхідно буде понад 250 млн. грн. на дотацію сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на брифінгу.

Він сподівається, що на завтрашній сесії міськрада розгляне питання про підвищення тарифів на комунальні послуги.

«Але навіть якщо ці тарифи будуть доведені до економічно обгрунтованих, це дасть нам економію лише 27 млн. грн. А у нас «дірка» в 360 млн. грн. при діючих тарифах. Навіть мінус 27 млн. грн., і мінус те, що не даємо гарячу воду. Все одно нам 250 млн. грн. при діючих тарифах не вистачає», - сказав С.КУНІЦИН. (Раніше він також повідомляв, що в 2009 році дотація комунальному господарству на покриття різниці в тарифах планується в межах 40 млн. грн. - УНІАН).

Крім того, додав голова адміністрації, минулого тижня на нараді в Кабінеті міністрів України прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО «заявила про те, що ті регіони, в яких тарифи будуть нижчі 75% собівартості, не матимуть права розраховувати на дотацію з держбюджету на покриття різниці в тарифах. А у нас на сьогодні собівартість тарифів нижча 50%».

Як повідомляв УНІАН, міськадміністрація Севастополя вже кілька разів пропонувала міськраді переглянути тарифи (у Севастополі тарифи одні з найнижчих в Україні) в бік їх збільшення в 2-3 рази, проте депутати від сесії до сесії не вносять це питання до порядку денного.

Голова міськради Валерій САРАТОВ 15 січня заявив, що Севастопольська міськрада має намір зберегти свій мораторій на підвищення тарифів для населення, тому це питання не розглядатиметься на майбутній січневій сесії, як це запропонувала адміністрація міста.