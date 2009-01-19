На хабарі в 18 тисяч гривень попався кримський податківець
20:06, 19 січня 2009Крым
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Обвинуваченого заарештовано
Оперуповноважений податкової міліції Сімферополя попався на хабарі в 18 тисяч гривень.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, ці гроші податківець вимагав за неприйняття рішення за матеріалами перевірки, які знаходилися у нього на вирішенні.
Прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.
16 січня за рішенням суду обвинуваченого заарештовано: йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так само як і посередникові – фізичній особі, через яку податківець передавав вимоги потерпілому.
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