На хабарі в 18 тисяч гривень попався кримський податківець

Оперуповноважений податкової міліції Сімферополя попався на хабарі в 18 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, ці гроші податківець вимагав за неприйняття рішення за матеріалами перевірки, які знаходилися у нього на вирішенні.

Прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

16 січня за рішенням суду обвинуваченого заарештовано: йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так само як і посередникові – фізичній особі, через яку податківець передавав вимоги потерпілому.