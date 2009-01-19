Куніцин розбереться з кілерами у суді

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляє про підготовку позову на прийняте Верховною Радою України 16 січня рішення за підсумками роботи Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Ми готуємо позов на рішення Верховної Ради України. Тому що воно, на наш погляд, було фальсифіковане ТСК, разом із народним депутатом України Іваном ВЕРНИДУБОВИМ (голова ТСК - УНІАН). Хоч би в тій частині, що в своїх рішеннях Верховна Рада посилалася на рішення сесії міськради, які судом опротестовані й скасовані», - сказав С.КУНІЦИН. (Мається на увазі визнання влітку минулого року судом незаконним рішення міськради про недовіру С.КУНІЦИНУ, тоді як ВР звернулася до Президента України з вимогою виконати рішення сесії - УНІАН).

Також С.КУНІЦИН назвав доповідь ТСК «політичним кілерством».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада рекомендувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ виконати рішення Севастопольської міськради про висловлення недовіри голові Севастопольської міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ. Таке рішення підтримали 374 народних депутата, прийнявши відповідну постанову за результатами попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії з питань з`ясування обставин, що стосуються порушення Конституції й законодавства України Севастопольською МДА і Севастопольською міськрадою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань і розкрадання державних коштів при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку міста Севастополя.