Тимошенко привітала Крим зі святом

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала кримчан з Днем Автономної Республіки Крим, що відзначається сьогодні, 20 січня.

Як йдеться у її вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, Крим в історії нашої держави посідає особливе місце. “Тут відбувався ряд подій всесвітнього значення, останньою з яких стала епохальна Ялтинська конференція 1945 року, на якій поряд з іншими було ухвалене рішення про утворення найбільшої світової організації суверенних держав – Організації Об’єднаних Націй”, - зазначила, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО.

“Вітри різних епох залишили на обличчі Криму свої сліди. Півострів і сьогодні вражає усіх, хто бачив його хоч раз, унікальною гармонією історичних і культурних пластів – античного, готського, візантійського, кримськотатарського, вірменського, грецького, російського, українського. Півострів дав країні та світові багато імен, якими ми пишаємося, – Іван Айвазовський, Максиміліан Волошин, Лев Голіцин, Амет Хан Султан та багато інших. Найбільшим же Вашим скарбом завжди було і є те, що кримчанам повсякчас вистачає мудрості зберігати мир і стабільність”, - наголосила прем’єр-міністр України.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “ми високо цінуємо те, що Криму вдається підтримувати гармонійні та конструктивні відносини з центральними органами державної влади, що підтвердило вірність обраному шляху у вирішенні важливих суспільно-політичних, правових, міжнаціональних і культурних питань”.

“Крим як невід’ємна частина України відіграє надзвичайно важливу роль у політичному та соціально-економічному житті країни”, - підкреслила глава уряду, відзначивши, що досвід кримської автономії надзвичайно важливий і актуальний для подальшого становлення України як демократичної держави, забезпечення поступального руху нашої держави до європейських структур.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що “висока духовність, мудрість, працелюбність, талановитість та патріотичність усіх жителів автономії збережуться і примножаться нашими нащадками”.

Прем’єр побажала у цей урочистий день кожному кримчанину достатку і злагоди в оселях, натхнення у справах та щасливої долі.