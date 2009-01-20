Куніцин не бачить успіхів в Криму за роки правління людей Януковича

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що за три роки правління Партії регіонів в Автономній Республіці Крим немає «якихось помітних успіхів».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на брифінгу на запитання, як він оцінює соціально-економічну ситуацію в АРК, С.КУНІЦИН, зокрема, сказав: «Я недавно сказав спікеру кримського парламенту Анатолію ГРИЦЕНКУ (члену Партії регіонів – УНІАН) про те, що нинішнє кримське керівництво не може похвалитися жодним хоч трохи важливим об`єктом соціально-економічного характеру, порівняно з тими, що були введені в експлуатацію в 2002-2005 роках». За словами С.КУНІЦИНА, «зараз ситуація погіршилася через внутрішньополітичний розкол правлячої еліти. На мою думку, автономія потрошку втрачає свої права, хоча Київ готовий платити Криму за політичну стабільність дуже високу ціну».

Як вважає С.КУНІЦИН, найуспішнішим для півострова був період з 2001 до 2005 року: «І не тому, що я тоді працював, а тому, що це був єдиний період, коли було взаєморозуміння між автономією та Україною, коли було реалізовано 44 інвестиційні регіональні програми, коли більшість у Верховній Раді становила 80-86 з 100 депутатів». За його словами, «це був період, коли парламент і уряд взаємодіяли, і Крим динамічно розвивався. Тоді було реалізовано такі проекти як Керченська поромна переправа, будівництво газопроводу Джанкой – Керч і 600 тисяч людей отримали газ, про який мріяли ще за радянських часів».

Водночас, на думку С.КУНІЦИНА, «останніми роками, при позірній стабільності політичній, на превеликий жаль, процеси світової економічної кризи та кризи національного характеру (вибори-перевибори) не оминули Крим».