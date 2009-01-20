Ющенко не забув про найчарівніший куточок України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав кримчан із Днем Автономної Республіки Крим.

"18 років тому відродився статус Кримської автономії. Разом з усією Україною ви пройшли непростий шлях демократичних, соціальних та економічних перетворень, багато зробили для утвердження гармонійних міжетнічних відносин, зміцнення миру і злагоди на півострові", - йдеться у документі.

За словами В.ЮЩЕНКА, Крим є "одним із найчарівніших куточків нашої країни, древню цивілізацію й багату культуру якого творили численні народи". "Сьогодні це регіон України, в якому активно розвивається промисловість та сільське господарство. Півострів широко відомий як унікальна здравниця національного й міжнародного значення, де щороку відпочивають мільйони гостей з різних країн", - каже Президент.

Головне ж багатство Криму, на думку глави держави, щирі, щедрі й талановиті люди. "Які своєю самовідданою працею роблять усе, щоб їхній благословенний край став ще прекраснішим і заможнішим", - мовиться у вітанні.

В.ЮЩЕНКО побажав кримчанам здоров`я, щастя, благополуччя, невичерпної енергії та нових звершень задля процвітання Криму й усієї України.