Ялта сподівається провести сезон 2009 року хоча б на рівні минулого

Мерія Ялти сподівається, що курортний сезон 2009 року вдасться провести хоча б на рівні 2008 року.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Ялтинської мерії.

Цей курортний сезон буде не дуже гарним, сказав мер Ялти Сергій БРАЙКО, йдеться в повідомленні. «Тенденцію до зниження кількості відпочивальників показали новорічні свята – на 9% менше, аніж торік. Але все-таки надія залишається – провести сезон хоча б на рівні минулого року», – повідомляє прес-служба мерії.

С.БРАЙКО сказав, що наразі Ялта займається антикризовими заходами, але про курортний сезон не забуває. «До сезону готуємося – наша делегація щойно повернулася з Віденського туристичного ярмарку, де ялтинці були єдиними, хто представляв Крим. Інтерес там є і до Ялти, і до Криму загалом. Готуємося до участі в Берлінському та Московському туристичних ярмарках», - сказав мер Ялти.

На думку С.БРАЙКА, місцеві санаторії мають постаратися 2009 року не підвищувати ціни. «А ми (влада) постараємося так провести антикризові заходи, щоб це не спричинило підвищення цін на санаторно-курортні послуги. Сьогодні найголовніше – утримати місцевий бюджет і консолідовані ціни на всьому Південному берегу Криму, щоб вони не вийшли за рівень цін минулого року», - вважає ялтинський мер.

На Хрещення в Ялті за традицією молилися за вдалий курортний сезон.