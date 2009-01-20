У Януковича змалювали майбутнє: голодні люди, холод і безнадія

Партія регіонів оцінює газові переговори прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Москві “як цілковиту зраду українських національних інтересів”.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

Партія регіонів вимагає від уряду “негайного офіційного оприлюднення ціни на газ, яку повинні будуть платити цього року підприємства та окремі споживачі в Україні”.

У заяві зазначається, що приховування справжніх результатів газових переговорів у Москві свідчить про “намагання уряду ТИМОШЕНКО в черговий раз обдурити народ, закамуфлювати свій провал у Москві і переконати громадськість, що поразка уряду, який привіз із Москви ціну на газ вдвічі більшу, ніж ми мали минулого року, це насправді не ганебний провал, а ледь не перемога”.

У заяві сказано, що в ході переговорів з Росією щодо постачання газу і його транзиту уряд “не зміг відстояти національні інтереси України”. “360 доларів за тисячу кубометрів газу, які, за словами керівника "Газпрому" і за повідомленнями західних ЗМІ, буде платити за газ Україна цього року, – це повна катастрофа для всієї вітчизняної промисловості”, зявляє Партія регіонів.

Автори заяви вважають, що це призведе до зупинки підприємств, масового безробіття і до всіх наслідків, “які звідси випливають – крайня бідність, голодні люди, холод і безнадія в усій державі”.

У заяві сказано, що “провал ТИМОШЕНКО у Москві означає також сумну перспективу для геополітичних інтересів нашої держави”, оскільки йдеться про втрату Україною статусу “стратегічного партнера Росії”, бо наша держава “змушена купувати газ за однією з найвищих цін в Європі”, і при цьому ще уряд України “залишив найнижчу ціну транзиту газу в Європі”.

“Це свідчить про непрофесійність влади і слабкість її позицій на переговорах з Росією”, йдеться у заяві.

У Партії регіонів вважають, що “такі невигідні для України умови забезпечення газом і його транзиту наштовхують на висновки про наявність тіньових і ще невідомих нам інтересів уряду у газовій сфері”.

Як зазначається у заяві, результати переговорів з Росією свідчать про “однозначну поразку і капітуляцію уряду ТИМОШЕНКО”. “За сімнадцять років Незалежності ще ніхто так не зраджував інтереси України”, а “Юлія ТИМОШЕНКО програла Москві все, що лише можна було програти, і зробила народ України заручником своєї провальної економічної політики”, заявляє Партія регіонів.