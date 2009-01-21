У Феодосії 30 тисяч жителів залишились без води

У Феодосії близько 30 тисяч осіб залишились без води внаслідок аварії на каналізаційно-очисних спорудах.

Як повідомили у прес-службі МНС, внаслідок довготривалої експлуатації та зносу конструкцій 20 січня вийшов з ладу один із двох первинних відстійників. У зв’язку з цим частково обмежено подачу води жителям Кримського і Чолноковського масивів, а також частини центрального району міста, де проживають близько 30 тисяч осіб.

Аварійно-відновлювальні роботи ведуть бригади міського водопровідно-каналізаційного господарства.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України в Криму.