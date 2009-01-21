«Таврія» відпустила захисника

31-річний захисник Дмитро НАЗАРОВ більше не є гравцем сімферопольської футбольної команди «Таврія».

Як повідомляє прес-служба спортивного клубу «Таврія», футболістові, що перестав потрапляти в основний склад команди після приходу на посаду тренера Сергія ПУЧКОВА, по взаємній домовленості з клубом наданий статус вільного агента.

Д.НАЗАРОВ – вихованець клубної школи «Таврії». Виступав за команду з 1994 по 2002 роки, повернувся до неї в лютому минулого року на запрошення тодішнього коуча кримчан Михайла ФОМЕНКА.