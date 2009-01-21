У Криму – 5 нових прокурорів

Поміняли місцями

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив 5 нових прокурорів у Криму. Як сьогодні повідомляє прес-служба Генпрокуратури, наказами О.МЕДВЕДЬКА прокурором Керчі призначено Олександра ШИГОНІНА, прокурором Євпаторії - Олега МАХНЬОВА, прокурором Нижньогірського району Криму - Олександра МОГОРИЧОВА. Окрім того, прокурором Київського району Сімферополя наказом призначено Олександра ОСИПЕНКА, а Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором - Максима БАЛАХОНОВА. *** О.ШИГОНІН (1967 року) - радник юстиці. Останнім часом (05.2004-01.2009) працював прокурором Київського району Сімферополя. О.МАХНЬОВ (1960 року) - старший радник юстиції. Останнім часом (05.2005-01.2009) працював Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором. О.МОГОРИЧОВ (1972 року). Останнім часом (07.2003-01.2009) працював заступником прокурора Алушти. О.ОСИПЕНКО (1958 року) - старший радник юстиції. Останнім часом (02.2004-01.2009) працював прокурором Євпаторії. М.БАЛАХОНОВ (1977 року) - молодший радник юстиції. Останнім часом (09.2005-01.2009) працював заступником Сімферопольського міжрайонного природоохоронного прокурора.

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