У Криму – 5 нових прокурорів
Поміняли місцями
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив 5 нових прокурорів у Криму.
Як сьогодні повідомляє прес-служба Генпрокуратури, наказами О.МЕДВЕДЬКА прокурором Керчі призначено Олександра ШИГОНІНА, прокурором Євпаторії - Олега МАХНЬОВА, прокурором Нижньогірського району Криму - Олександра МОГОРИЧОВА.
Окрім того, прокурором Київського району Сімферополя наказом призначено Олександра ОСИПЕНКА, а Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором - Максима БАЛАХОНОВА.
*** О.ШИГОНІН (1967 року) - радник юстиці. Останнім часом (05.2004-01.2009) працював прокурором Київського району Сімферополя.
О.МАХНЬОВ (1960 року) - старший радник юстиції. Останнім часом (05.2005-01.2009) працював Сімферопольським міжрайонним природоохоронним прокурором.
О.МОГОРИЧОВ (1972 року). Останнім часом (07.2003-01.2009) працював заступником прокурора Алушти.
О.ОСИПЕНКО (1958 року) - старший радник юстиції. Останнім часом (02.2004-01.2009) працював прокурором Євпаторії.
М.БАЛАХОНОВ (1977 року) - молодший радник юстиції. Останнім часом (09.2005-01.2009) працював заступником Сімферопольського міжрайонного природоохоронного прокурора.