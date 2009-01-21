Севастополь передав в оренду під храми 5 земельних ділянок

Севастопольська міська рада за останні декілька років передала в оренду релігійним громадам і організаціям 5 земельних ділянок під будівництво й обслуговування православних храмів.

Про це повідомив журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ.

Зокрема, за його інформацією, земельні ділянки в орендне користування одержали громада Святого праведного воїна Федора Ушакова, релігійна громада в ім`я Святого страстотерпця Царя Миколи II, релігійна організація «Релігійне Всесвятське товариство Української православної церкви Московської Патріархії», церковно-приходська громада Святителя Миколая, а також релігійна громада в ім`я Святого сповідника Романа Української православної церкви.

В.САРАТОВ додав, що ще по одній ділянці (для релігійної громади в ім`я ікони Божої Матері «Блаженне чрево. У пологах помічниця») площею 0,17 га міськрада дала згоду на розробку проекту землеустрою. Храм планується побудувати недалеко від пологового будинку №1.