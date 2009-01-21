Пам`ять Леніна вшанували кримські комуністи на акції у Сімферополі

Кримські комуністи сьогодні на площі Леніна в центрі Сімферополя провели пам`ятну акцію у зв`язку з 85-ю річницею з дня смерті засновника радянської держави Володимира Леніна.

Як повідомляє прес-служба Кримського республіканського комітету Компартії України, комуністи Криму на чолі зі своїм лідером, народним депутатом Леонідом ГРАЧЕМ поклали квіти до підніжжя пам`ятника засновника радянської держави та вшанували хвилиною мовчання пам`ять Леніна.

Л.ГРАЧ підкреслив, що у народа не лише жива пам`ять про вождя пролетаріату, «але є абсолютна впевненість в тому, що ленінські ідеї знову розквітнуть». «Поза всяким сумнівом, ідеї Леніна, ідеї соціалізму – це ідеї майбутнього», – вважає головний комуніст Криму.