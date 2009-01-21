Хто найбільше «дістав» українців

Українці найбільше скаржаться правозахисникам на суди, міліцію та органи місцевого самоврядування, повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).

За інформацією правозахисників, у 2008 році клієнтами громадських приймалень УГСПЛ стали майже 7 тисяч осіб. Найбільше за юридичною консультацією зверталися пенсіонери, жертви злочинів та безробітні.

Безкоштовна мережа громадських приймалень УГСПЛ діє у Херсоні, Харкові, Чернігові, Кіровограді, Львові, Луганську, Донецьку, Тернополі, Конотопі (Сумська область), Сєверодонецьку (Луганська область), Севастополі та Києві.