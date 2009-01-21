Кримські татари пікетували представництво Ющенка

Кримські татари – учасники так званих «галявин протесту» – пікетували сьогодні Представництво Президента України в Криму з вимогою розв`язати їх земельні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, в акції взяли участь близько 300 чоловік.

Пікетники обвинуватили владу в невиконанні указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про додаткові заходи із забезпечення права громадян, які проживають на території Кримської автономії, на землю. Зокрема, учасники акції заявили про відсутність реальних кроків з виділення репатріантам земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову. Крім того, пікетники просили Президента припинити спроби «недругів України» дестабілізувати ситуацію на півострові.

Учасники «галявин протесту» передали в кримське Представництво Президента звернення до В.ЮЩЕНКА.

З членами ініціативної групи з числа мітингувальників зустрівся заступник Постійного Представника глави української держави в Криму Богдан ДУБАС. Після зустрічі Б.ДУБАС виступив перед пікетниками, запевнивши їх, що Представництво Президента в Криму підтримуватиме прагнення громадян відстоювати свої права на отримання земельних ділянок, при цьому особливо наголосив, що процес має проходити виключно в рамках чинного законодавства.

Меджліс кримських татар не є організатором сьогоднішньої акції в Сімферополі, повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛІМОВА.

Нагадаємо, за офіційними даними, площа самозахоплень у Криму становить 1300 гектарів.