Криму пора встановлювати курортнику пам`ятник?

Пам`ятник курортнику пропонують встановити на залізничному вокзалі Сімферополя представники туристичних фірм.

Як повідомили у прес-центрі мерії Сімферополя, з пропозицією встановити такий пам`ятник директор інформаційно-маркетингової фірми ”Курорти Криму” Олександр БУРДОНОВ звернувся до мера Геннадія БАБЕНКА в ході круглого столу за участі суб`єктів туристичної діяльності з питання підготовки до 225-річчя Сімферополя.

За словами О.БУРДОНОВА, керівництво туристичних фірм готове зібрати кошти на виготовлення пам`ятника курортнику, а Сімферополь, зі свого боку, повинен домовитися з керівництвом вокзалу про виділення землі під пам`ятник. ”Там потрібен лише один квадратний метр”, - зазначив О.БУРДОНОВ.

При цьому, вважає він, ефект від пам`ятника ”буде приголомшливий”. ”Кожен турист фотографуватиметься поряд із пам`ятником, і відвезе з собою фотографії, а це безкоштовне мільйонне тиражування реклами Сімферополя”, - заявив представник турбізнесу.

Як відомо, Сімферополь називають ”воротами Криму”.

Сімферополь святкує День міста на початку червня.

***Крим з початку 2009 року і станом на 16 січня прийняв 46,8 тис. чоловік, що на 23,7% нижче за рівень аналогічного періоду 2008 року (61,3 тис. чоловік), говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму автономії.