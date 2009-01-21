Економія коштів + інвестиції в енергозбереження

Основними антикризовими заходами в Севастополі мають стати максимальна економія бюджетних коштів і залучення інвестицій в енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ.

«У зв`язку з важкою ситуацією в Україні щодо наповнення бюджету, бюджету Пенсійного фонду має бути включено режим максимальної економії бюджетних коштів, а основні зусилля спрямовано на залучення інвестицій в енергозбереження», - сказав він.

На думку В.САРАТОВА, «оскільки держава заявила про готовність стати гарантом при реалізації інвестиційних проектів у регіонах і заклала з цією метою 37 млрд. грн., Севастополь може претендувати на такі інвестиції для програми теплозабезпечення».

Для цього, за словами голови міськради, «треба сьогодні довести уряду важливість прийнятої Севастополем програми децентралізації еплопостачання (як повідомляв УНІАН, таку регіональну програму затверджено в Севастополі в кінці минулого року) й необхідність вкладення коштів, які сьогодні визначено для всієї України, оскільки невикористання такої можливості в умовах кризи ставить під загрозу зриву виконання програми теплопостачання міста».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року міська рада Севастополя затвердила регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2009-2012 роки. Програма передбачає помірну децентралізацію існуючої системи централізованого теплопостачання й застосування сучасних енерго- і ресурсозберігаючих технологій.