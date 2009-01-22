У четвер в Криму до +10°
00:09, 22 січня 2009Крым
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Пориви вітру до 20 м/с
У четвер, 22 січня, в Криму без опадів, часом туман, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, 22 січня на півострові температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с.
23 січня в автономії вночі без істотних опадів, вдень можливий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
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