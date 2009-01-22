У Ялті ще одна дитина поранила себе з пістолета

У Ялті хлопчик, 2003 року народження, під час гри поранив себе з пневматичного пістолета.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні.

«Хлопчик під час гри з батьком вистрілив собі в шию з пневматичного пістолета», – сказано в повідомленні МНС.

Дитину з діагнозом «проникаюче поранення в шию» доставили в хірургічне дитяче відділення Лівадійської лікарні. Стан здоров`я потерпілого – задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня в Ялті 12-річний хлопчик під час гри з іншими дітьми вистрілив собі в скроню з пневматичного пістолета і був доставлений в реанімацію у важкому стані.