Сьогодні – День Соборності України

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається День Соборності.

Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).

Сьогодні по всій Україні пройдуть урочистості, присвячені Дню Соборності України.

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО привітав кримчан з нагоди Дня Соборності.

"Сьогодні ми повинні зробити все для того щоб територіальна цілісність України, навіки залишилася непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Бережімо все, що працює на ідею міжнаціональної злагоди та загальнонаціональної єдності, повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на вівтар соборності й державності", - зазначив Л.ЖУНЬКО.

Він побажав кримчанам міцного здоров’я, щастя, достатків, миру, злагоди і нових успіхів на благо України.