У Ялті пройде тур для 25 провідних туристичних операторів Європи

Спеціальний тур для 25 провідних туристичних операторів Європи відбудеться в Ялті з 2 по 5 квітня.

Така домовленість була досягнута Кримським центром розвитку туризму під час туристичного ярмарку у Відні, повідомляє прес-служба мерії Ялти.

За словами директора центру розвитку туризму Миколи ТЕРЕЩЕНКА, на участь в цьому турі вже є черга.

Крім того, наприкінці квітня до Ялти приїдуть туроператори з Німеччини. У жовтні минулого року Кримський центр розвитку туризму за підтримки ялтинської мерії вже проводив такий тур. «Це дало Ялті збільшення тургруп з Німеччини. Отже, є надія, що такий тур цього року вже за участю нових туроператорів допоможе Ялті гідно провести курортний сезон-2009», – зазначили в мерії.

Ще один підсумок Віденського ярмарку – домовленості з одним із дочірніх підприємств українських авіаліній про знижки на квитки для туроператорів і туристичних груп, що прибувають до Ялти.