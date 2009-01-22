У Ялті пройде тур для 25 провідних туристичних операторів Європи

10:13, 22 січня 2009
Крым
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Може, і сезон буде гідним

Спеціальний тур для 25 провідних туристичних операторів Європи відбудеться в Ялті з 2 по 5 квітня. 

Така домовленість була досягнута Кримським центром розвитку туризму під час туристичного ярмарку у Відні, повідомляє прес-служба мерії Ялти. 

За словами директора центру розвитку туризму Миколи ТЕРЕЩЕНКА, на участь в цьому турі вже є черга.  

Крім того, наприкінці квітня до Ялти приїдуть туроператори з Німеччини. У жовтні минулого року Кримський центр розвитку туризму за підтримки ялтинської мерії вже проводив такий тур. «Це дало Ялті збільшення тургруп з Німеччини. Отже, є надія, що такий тур цього року вже за участю нових туроператорів допоможе Ялті гідно провести курортний сезон-2009», – зазначили в мерії. 

Ще один підсумок Віденського ярмарку – домовленості з одним із дочірніх підприємств українських авіаліній про знижки на квитки для туроператорів і туристичних груп, що прибувають до Ялти.

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