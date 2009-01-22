Представник Ющенка підтримує ідею відкриття офісу США в Криму

Постійний Представник Президента в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО підтримує прагнення Сполучених Штатів Америки щодо відкриття свого представництва (American Presence Post) в Криму.

Про це повідомлялось під час зустрічі Л.ЖУНЬКА з послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ, повідомляє прес-служба кримського представництва глави держави.

В.ТЕЙЛОР запевнив, що представництво США займатиметься питаннями культури і продовженням реалізації проектів у соціальній сфері, бізнесі, туризмі, розширення взаємостосунків між Сполученими Штатами та кримським регіоном.

«Представник глави держави підтримав прагнення щодо відкриття американського офісу у Криму і додав, що його присутність на півострові дозволить краще розуміти одне одного, а в майбутньому буде мати позитивні кроки для розвитку економіки півострова», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим Л.ЖУНЬКО зазначив, що в Криму існують деякі радикально налаштовані політичні сили, які виступають проти цього кроку США. На думку кримського представника Президента, повинно бути серйозне інформування громадськості про ті проекти, які вже реалізуються на території півострова, скільки коштів виділяється та вже виділено на допомогу. «Більшість кримчан зацікавлені у дружніх стосунках з усіма країнами, а головне, щоб в економіку півострова вливалося якомога більше інвестицій, щоб було підґрунтя для створення нових робочих місць, для розвитку туристичної інфраструктури й залучення великої кількості відпочиваючих», - кажуть у представництві. На думку Л.ЖУНЬКА, дипломатичне представництво США буде сприяти в цьому.

Як повідомляв УНІАН, Україна і США в грудні 2008 року підписали Хартію про стратегічне партнерство, згідно з якою сторони співробітничатимуть у сфері оборони та безпеки, розвиватимуть економічне, торгове та енергетичне партнерство. В рамках угоди Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі.

За даними прес-секретаря Держдепартаменту США Шона МАККОРМАКА, штат представництва складатиметься з одного або двох дипломатів.

Водночас, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО пізніше в грудні висловив бажання погоджувати відкриття представництва з керівництвом Автономної Республіки.

21 січня В.ТЕЙЛОР запевнив, що Представництво США в Криму буде відкрито тільки після узгодження з керівництвом автономії.