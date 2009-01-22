Суд дав довічний термін бродязі - вбивці двох жінок в Євпаторії

Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув’язнення громадянина Росії - бродягу, який у серпні 2007 року вбив в Євпаторії двох жінок та спотворив їхні тіла, намагаючись таким чином «повісити» вбивства на маніяка, що орудував у місті.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, 36-річний громадянин РФ, який бомжував у Євпаторії, 6 серпня 2007 року задушив знайому через те, що жінка висловила намір піти до іншого чоловіка. Наступного дня, 7 серпня, бродязі зустрілася інша подруга, пригадавши, що вона відносилася до нього нешанобливо, чоловік вирішив вчинити з нею так само, як з першою кривдницею. 8 серпня чоловіка затримали правоохоронці.

Прокуратура повністю довела в суді вину підсудного у вчиненні умисних вбивств, попросивши призначити за них найбільш суворе покарання - довічне ув’язнення. Суд з позицією прокуратури погодився.