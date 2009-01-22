Кримські татари вимагають від Меджлісу почати будувати мечеть

Кримськотатарська громадськість наполегливо вимагає від Меджлісу і Духовного управління мусульман Криму приступити до будівництва Соборної мечеті (Джума Джамі).

Про це перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ повідомив Надзвичайному і Повноважному послу США в Україні Вільяму ТЕЙЛОРУ під час відвідин дипломатом ділянки по вул. Ялтинська, 22 у Сімферополі, де мусульмани хочуть будувати мечеть.

«Побачивши відкрите ігнорування Сімферопольською міськрадою рішення питання будівництва Соборної мечеті, ми вважаємо можливим почати незабаром самостійні роботи з підготовки до будівництва Джума Джамі», - цитує Р.ЧУБАРОВА прес-служба Меджлісу.

В.ТЕЙЛОР сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив, що Р.ЧУБАРОВ розповів йому про ті зусилля, які «кримськотатарська громада зробила з правової точки зору, щоб отримати земельну ділянку для будівництва мечеті».

Посол США також сказав, що з нетерпінням чекає того моменту, коли він зможе «побачити досягнення прогресу в цих зусиллях».