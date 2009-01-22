Посол США вважає демократією пікети проти його візиту до Криму

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає проявом демократії акції протесту проти його візиту до Кримської автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Напередодні увечері біля Кримського етнографічного музею, де відкрилася створена за підтримки посольства виставка, на В.ТЕЙЛОРА чекали до півсотні активістів ПСПУ, партій «Руський блок» і «Союз», які виступають проти ініціативи відкриття представництва США в Сімферополі та візиту американського дипломата на півострів. Сьогодні біля будівлі, де проходила прес-конференція посла, зібралися декілька десятків активістів тих самих сил.

В.ТЕЙЛОР заявив журналістам, що його ставлення до акцій протесту збігається з його ставленням до демократії. «Люди в справжніх демократіях мають право висловлювати свої протести, у справжніх демократіях будь-яка точка зору повинна бути почута», - сказав посол США в Україні. Він відзначив, що, наприклад, в США існує безліч різних поглядів.