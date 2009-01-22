Росія й Україна в червні продовжать ділити Чорне і Азовське моря

Наступний раунд українсько-російських переговорів щодо розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки планується провести в червні в Москві.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, така домовленість була досягнута 21-22 січня в Києві під час українсько-російських консультацій.

Під час переговорів було продовжено роботу щодо розрахунків довжини узбережжя України та Російської Федерації в Азовському морі; розмежування Керченської протоки та врегулювання інших питань, що відносяться до її акваторії; розмежування територіальних морів, континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі.

Окрім того, йшла мова про підготовку проектів двосторонніх угод про співробітництво у сферах судноплавства, рибальства, захисту морського середовища в Азовському та Чорному морях, а також в Керченській протоці.

За підсумками засідання було підписано відповідний протокол.