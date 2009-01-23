На базі Севастопольської бухти з`явиться глибоководний порт?

У Міністерстві транспорту і зв`язку України розглядають можливість будівництва глибоководного морського порту на базі Севастопольської бухти. Про це повідомили в прес-службі міністерства.

“Істотним поштовхом соціально-економічного розвитку м. Севастополя може стати створення на базі Севастопольської бухти потужного глибоководного морського торгового порту”, – заявив директор ”Укрморрічфлоту” Володимир РАБОТНЬОВ на нараді з питань соціально-економічного розвитку Севастополя і використання інфраструктури Севастопольської бухти.

За його словами, завдяки вигідному географічному розташуванню Севастопольського порту, наявній гідротехнічній, навігаційній, транспортній інфраструктурі, чисельному кваліфікованому кадровому потенціалу, Севастополь має всі передумови, щоб стати сучасним транспортно-логістичним вузлом міжнародного рівня.

У той же час В.РАБОТНЬОВ відзначив проблему нерозвиненості регіональної залізничної і автодорожньої інфраструктури Кримського півострова. «Цей чинник дуже негативно позначається на конкурентоспроможності кримських портів у боротьбі за залучення вантажо- і пасажиропотоків», – сказав заступник міністра. За його словами, на сьогодні це є основним стримуючим чинником успішної реалізації проекту створення на базі Севастопольської бухти глибоководного морського торгового порту.

В.РАБОТНЬОВ назвав пріоритетні напрями розвитку транспортної інфраструктури Криму, одним з яких є будівництво сучасної швидкісної залізничної і автомобільної магістралі з Севастополя у напрямі Північної, Центральної і Східної України з подальшим виходом на Білорусь і Росію. «На сьогодні основним завданням держави є створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для залучення інвесторів до перебудови транспортно-дорожнього комплексу Криму шляхом введення відповідних пільг і преференцій», – наголосив В.РАБОТНЬОВ.