Балога збирається створити партію на чолі з Куніциним - ЗМІ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА збирається створити ще одну партію на базі Української національної консервативної партії (УНКП), яку зараз очолює політолог Олег СОСКІН. Про це повідомляє тижневик «Коментарі».

За інформацією видання, вже досягнуті принципові домовленості про те, що ряди «консерваторів» О.СОСКІНА повинні поповнити багато безпартійних мерів - ті, хто не має серйозного політичного «даху», або розсварилися зі своїми політсилами, після чого «консервативна» партія перетвориться в партію «міцних господарників».

Як пише тижневик, з`їзд УНКП був запланований на найближчий час і мав пройти в місті «сепаратистської слави» Сєверодонецьку, безпартійний мер якого торік побив горшки з «регіоналами» і зараз орієнтується на Банкову.

«Мерський» зліт у Сєверодонецьку символізував би народження нової сили «господарників», які не бажають діяти в теперішній системі координат поділу на «помаранчевих» й «біло-блакитних». Передбачалося, що УНКП і «Єдиний центр» можуть створити блок.

Очолити оновлену УНКП, за даними «Коментарів», мав глава Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, котрий заради цього повинен був залишити пост глави кримської організації ЄЦ.

Власне, ці плани й стали однією з головних причин дружної атаки на севастопольського губернатора з боку Партії регіонів, БЮТ, КПУ й Блоку Литвина, не зацікавлених у появі ще одного конкурента, що буде «красти» у них мерів.

Як повідомлялося, минулого тижня парламентарії заслухали звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про порушення, допущені командою Севастопольської держадміністрації, і проголосували (374 голосами) за те, щоб відправити даний звіт у правоохоронні органи, Секретаріат Президента і Кабмін.