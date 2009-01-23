Сімейство шахраїв викрили в Севастополі

У Севастополі викрито власницю двох комерційних структур та її доньок – посадових осіб двох аналогічних структур. Вони надали неправдиві відомості до банку щодо наявності заставного майна їх товариства з обмеженою відповідальністю, отримали кредит у сумі 500 тис. грн. й привласнили його.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Крім того, встановлено, що жінки в 2007 році шляхом шахрайства заволоділи коштами іншого товариства з обмеженою відповідальністю у сумі 554,7 тис. грн., які були призначені для оплати будівельно-монтажних робіт під час будівництва санаторію-профілакторію в Криму. Кошти вони перерахували на рахунок одного з їхніх ТОВ й привласнили.

Слідчим управлінням УМВС України в Севастополі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).